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В ЛНР узнали, что националисты вербуют солдат из ВСУ на войну с Арменией 

ИА Regnum и ещё 1 19 часов назад
Вербовкой из рядов ВСУ для отправки на войну с Арменией занимаются украинские националисты, сообщает 24 июля ЛуганскИнформЦентр.
По словам Якова Осадчего, официального представителя Народной милиции ЛНР, этим процессом руководит заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко.
«Украинские националисты вербуют граждан, а также бывших и действующих военнослужащих ВСУ, имеющих боевой опыт, с целью отправки на территорию Азербайджана для участия в военном конфликте против Армении».
Осадчий
Представитель ЛНР также рассказал, что украинские националисты с подачи СБУ готовят «в отношении граждан армянской национальности» провокационные акции в Харькове, Запорожье и в столице Украины.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения Армении и Азербайджана вступили в очередную фазу противостояния, которое проявляется как на военном уровне (столкновения на границе), так и на политическом, дипломатическом, информационном и социальном.
ИА Regnum: последние новости
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Армия , Видео , Кавказ , Конфликты , Украина , Владимир Горбенко , СБУ , Армения
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