«Я трупешник»: наёмник США передал привет из Донбасса

На видео американский военный инструктор ковыряет в носу, вытирает руки об униформу, трогает себя за пах, говорит о высокой стоимости еды в Донбассе и жалуется на нехватку мяса. Также он передает на камеру привет.

«Ну, теперь я трупешник», — шутит инструктор.

На прошлой неделе в Донбассе погиб наемник из Эстонии, воевавший на стороне ВСУ. В его телефоне было обнаружено множество доказательств участия иностранцев в украинской военной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как сообщал «Рамблер», с апреля 2014 года Украина проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.