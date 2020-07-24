Турция и Греция готовятся к большой войне

В сравнительной близости от курортной Антальи группируются турецкие и греческие военные корабли. США и Германия пытаются удержать партнеров по НАТО от прямого столкновения. Яблоком раздора оказался скалистый островок Кастелоризо, расположенный вплотную к побережью Турции. В чем уникальная ценность самого удаленного из греческих островов и к каким последствиям может привести конфликт из-за вод вокруг него?

Немецкая пресса накануне сообщила о том, что канцлер Ангела Меркель «одним звонком предотвратила военный конфликт Турции и Греции » из-за богатых газовых месторождений в Восточном Средиземноморье. Театром боевых действий могли стать воды вокруг греческого островка Кастелоризо, расположенного всего в трех километрах от турецкого побережья.

Поводом явились новые «сейсмические исследования» (фактически разведка потенциальных запасов полезных ископаемых), которые ведет турецкое исследовательское судно Oruc Reis в этом районе, вопреки неоднократным предупреждениям со стороны Афин.

Как отмечает Tagesspiegel, начиная со вторника многочисленные корабли ВМФ Турции двигались в Эгейском море и в восточной части Средиземного моря к югу от греческих островов Родос Крит . В ту же акваторию были стянуты и силы греческого флота. Об этом также сообщило греческое государственное телевидение. Во вторник вечером непосредственно к Кастелоризо были направлены 18 турецких боевых кораблей и истребители ВВС Турции, после чего греческий флот объявил состояние тревоги.

Далее, как утверждают германские Tagesspiegel и Bild, Меркель и позвонила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису. В пресс-службе немецкого правительства, впрочем, не подтвердили то, что канцлер выступила посредницей между двумя враждующими странами НАТО — хотя звонок Эрдогану действительно имел место.

Как бы то ни было, судно Oruc Reis ушло из опасного района. Возможно, свою роль сыграла и не Меркель. Чуть ранее Госдепартамент США обратился к Анкаре с призывом «остановить все планы действий» в спорных водах на востоке Средиземного моря. Турция загодя предупредила об исследованиях к югу и востоку от острова с 21 июля по 2 августа. Греция повысила боеготовность вооруженных сил.

В конце июня начальник греческого генштаба Константинос Флорос заявил о готовности «сжигать» всех, кто вторгнется на территорию страны.

Год назад Афины пригрозили Турции санкциями со стороны ЕС , в ответ на что Анкара отказала Евросоюзу в праве определять границы в Средиземном море. Нервозность Греции вызвали планы турок в отношении шельфа этнически близкого грекам Кипра. Добавим, что турки втянули в противостояние вокруг месторождений и Израиль.

Но, пожалуй, самым уязвимым участком оказался Кастелоризо. Как уже говорилось выше, этот маленький скалистый остров расположен рядом с побережьем Турции: до турецкого порта Каш всего семь километров, при том, что до ближайшей крупной греческой территории –острова Родос — порядка сотни километров, и 580 километров от материковой Греции. Второе название Кастелоризо — «Мейисти», что значит «крупнейший» (остров самый большой в крошечном прибрежном архипелаге). У этой территории с населением около полутысячи человек — бурное боевое прошлое.

Во время войны греков за независимость от Османской империи, жители острова — кастелоризоты — потопили несколько турецких кораблей в бухте Антальи. Остров тем не менее оставался под османским господством до Первой мировой войны, когда здесь происходили бои Антанты с турками. До 1945 года Кастелоризо принадлежал Италии (вместе с островами Додеканеса — Родосом и другими), и во время Второй мировой вновь стал ареной боев. Здесь высаживался британский десант, остров бомбили самолеты люфтваффе, он был под немецкой оккупацией.

В греческую «родную гавань» Меийсти–Кастелоризо вернулся лишь в 1947-м. Для эллинской родины это стало хорошим приобретением, и не только потому, что этот райский уголок с гротами, дорическим акрополем и рыцарским замком привлекает туристов. Остров площадью меньше десятка квадратных километров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тысяч кв. километров. Турция же признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг островка. Поэтому турецкое геологоразведочное судно и зашло в акваторию южнее Кастелоризо, которую греки считают исключительной экономической зоной.

Геологическая служба США, напомним, оценивает общие запасы Восточного Средиземноморья в 3,45 трлн кубометров газа и 3,8 млрд баррелей нефти. По другим оценкам, запасы углеводородов — вдвое больше.

Как отмечает старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктор Надеин-Раевский , турки определили границы шельфовой зоны не в соответствии с Конвенцией по морскому праву, а по собственному усмотрению. «Демонстрация Эрдоганом турецкой силы имеет политический подтекст. Это касается и отношений с Грецией, и договора с Ливией, где у Турции также присутствует нефтегазовый интерес», — сказал Раевский газете ВЗГЛЯД. Помимо экономического интереса, свою роль могут сыграть и имперские амбиции Эрдогана, считает эксперт. Надеин-Раевский напомнил о том, что Османское государство владело всеми островами Эгейского моря, большая часть которых ныне принадлежит Греции.

«Речь идет о назревающем военном конфликте.

Греческая армия приведена в состояние боевой готовности, как и положено. Ведь отдавать свои земли ни одно государство не хочет», — подчеркнул собеседник.

«Военно-морские силы Турции и Греции примерно сопоставимы, — пояснил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков . — Основу турецкого флота составляют надводные корабли класса «фрегат». Это пять-семь частично устаревших судов американской постройки конца 60-х — начала 70-х годов «Оливер Х. Перри». Кроме того, есть около двух десятков универсальных судов, способных выполнять функции ударных, противолодочных, а также использоваться для целей ПВО, около 30 катеров тактического значения, в том числе ракетных, вооруженных крылатыми ракетами малого радиуса действия».

Подводный флот Турции представлен 12 подводными лодками германской постройки проекта 209 и 212, добавил Сивков. «Греческий флот сходен с турецким по численности и видовому составу. Там также есть корабли класса „фрегат“, но они имеют ограниченное боевое значение в силу своего возраста. Основу греческого флота составляют ракетные катера, также имеются подводные лодки», — указал военный эксперт. Действия флота могут быть поддержаны силами ВВС Турции — 470 самолетов. У Греции порядка 390 самолетов (включая военно-транспортные и транспортные) и вертолетов. Турецкая армия в блоке НАТО вторая по численности — 510 тыс. человек. Греческая армия насчитывает 160 тыс. человек, а военный бюджет — вдвое ниже турецкого: 6 млрд долларов против 12.

«Погасить амбиции Эрдогана может только сила. Ничего другого этот политик не принимает. Хватит ли у этого международного сообщества стремления заставить Турцию соблюдать международные договоры, трудно сказать», — отметил Надеин-Раевский.

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