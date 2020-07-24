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США показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии 

Lenta.ru 37 минут назад
США показали российские «Тигры» и Су-24 в Ливии
Фото: Reuters
Африканское командование Вооруженных сил США показало в своем Twitter-аккаунте спутниковые снимки российской военной техники в Ливии. В ведомстве утверждают, что фотографии доказывают снабжение Москвой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
В частности, утверждается, что на снимках показаны позиции российских специалистов в Сирте и авиабазе Аль-Хадим недалеко от Бенгази, где замечены бронеавтомобили «Тигр», ЗРПК «Панцирь-С1», военно-транспортные самолеты Ил-76 и бомбардировщики Су-24.
«Россия продолжает играть бесполезную роль в Ливии, поставляя материалы и оборудование группе Вагнера», — говорится в сообщении.
Ранее в июле Африканское командование ВС США сообщило, что российские наемники из ЧВК Вагнера занимаются минированием районов ливийской столицы Триполи. Отмечалось, что наемники действуют в нарушение оружейного эмбарго и угрожают жизни ни в чем не повинных мирных жителей. Также в Пентагоне отметили, что у России есть возможность содействовать деэскалации конфликта в Ливии, однако она не желает этого делать.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
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Комментарии 21
Армия , Войска , Конфликты , Оружие , Пентагон , Ливия , Москва , США
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