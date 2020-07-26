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Минобороны: завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

ТК «Звезда»иещё 11
1 час назад
Комментарии5
В настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского Флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон» и гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон».
В минобороны рассказали об уникальном российском оружии
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» подтвердили ее уникальные характеристики по дальности и точности стрельбы, заявили в Минобороны РФ.
Комментарии5
Армия,Войска,Оружие,Министерство обороны
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