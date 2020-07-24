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Шойгу доложил Путину о подготовке к военно-морскому параду 

ТК «Звезда» и ещё 6 55 минут назад
Шойгу доложил о готовности к параду ВМФ
Фото: РИА Новости
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге и Кронштадте в честь Дня ВМФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о ходе подготовки к параду в День ВМФ во время оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге примут участие более 40 самолетов и вертолетов, более 40 кораблей и четыре тысячи военнослужащих и юнармейцев. Российский лидер планирует посетить это мероприятие.
Ранее сообщалось, что Путин попросил Шойгу доложить, как идет подготовка к военно-морскому параду 26 июля. Глава государства отметил, что вся страна ждет этого события.
26 июля парады ко Дню ВМФ пройдут в семи городах России. Всего в них будет задействовано около 15 тысяч военнослужащих, более 250 кораблей и судов, свыше 100 единиц наземной техники, около 80 самолетов и вертолетов.
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Комментарии
Армия , Сергей Шойгу , Владимир Путин , Совет безопасности РФ
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