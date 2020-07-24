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Российский истребитель Су-27 «перехватил» самолет-разведчик США над Черным морем 

ТАСС 44 минуты назад
Су-27 «перехватил» самолет-разведчик США
Фото: РИА Новости
Дежурные силы ПВО Южного военного округа сопроводили разведывательный самолет Р-8А Poseidon ("Посейдон") ВВС США над Черным морем. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.
Как уточнили в Центре, 24 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства обнаружена воздушная цель над нейтральными водами Черного моря.
"Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа", — отметили в НЦУО.
Экипаж российского истребителя идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon. После разворота американского самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушение границы РФ допущено не было.
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Армия , НЦУО РФ , США
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