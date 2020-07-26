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Шойгу поздравил военных России с Днем Военно-морского флота 

Газета.Ru и ещё 15 1 час назад
Шойгу поздравил военных РФ с Днем Военно-морского флота
Фото: РИА Новости
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих страны с Днем Военно-морского флота (ВМФ), который отмечается в воскресенье, 26 июля. Поздравление опубликовано на сайте Минобороны.
Глава военного ведомства отметил, что ВМФ является гордостью России, символом ее мощи и могущества.
Шойгу поблагодарил личный состав ВМФ за "беззаветную службу и самоотверженный труд", пожелал крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо нашей страны.
Личный состав ВМФ достойно продолжает традиции ветеранов и вносит значительный вклад в защиту интересов государства, добавил министр обороны России.
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Армия , Войска , Оружие , Сергей Шойгу , Министерство обороны
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