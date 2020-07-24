В РФ выросло число уклонистов от военной службы

Число случаев уклонения от военной службы в России в 2020 году увеличилось в 1,7 раза, сообщает Главное военное управление СКР

«В числе преступлений против государственной власти повысился объем зарегистрированных фактов получения и также дачи взятки, а среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом», — говорится в сообщении управления по итогам коллегии, посвященной итогам работы военных следственных органов Следственного комитета в первом полугодии текущего года.

При этом общее количество преступлений, зарегистрированных военными следственными органами Следственного комитета, в первом полугодии текущего года снизилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.