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В России выросло число уклонистов от военной службы 

Rambler News Service и ещё 2 1 час назад
В РФ выросло число уклонистов от военной службы
Фото: РИА Новости
Число случаев уклонения от военной службы в России в 2020 году увеличилось в 1,7 раза, сообщает Главное военное управление СКР.
«В числе преступлений против государственной власти повысился объем зарегистрированных фактов получения и также дачи взятки, а среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом», — говорится в сообщении управления по итогам коллегии, посвященной итогам работы военных следственных органов Следственного комитета в первом полугодии текущего года.
При этом общее количество преступлений, зарегистрированных военными следственными органами Следственного комитета, в первом полугодии текущего года снизилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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