Опубликовано видео перехвата истребителем РФ разведчика США 

Министерство обороны опубликовало видео перехвата российскими летчиками американского самолета-разведчика в небе над нейтральными водами Черного моря.

23 июля российский истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа был поднят для перехвата военного воздушного судна, которое было идентифицировано как разведывательный самолет P-8А Poseidon.

В оборонном ведомстве отметили, что нарушение границ зафиксировано не было. Патрульный и противолодочный самолет флота США, приблизившийся к российской границе, был вынужден развернуться, после чего Су-27 вернулся на аэродром базирования.