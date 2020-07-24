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Индонезия рассматривает вопрос покупки вертолётов Ми-17 

News.ru и ещё 6 1 час назад
Индонезия задумалась о покупке Ми-17
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минобороны Индонезии рассматривает возможность покупки дополнительных российских вертолётов Ми-17, заявил посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди.
Вооруженные силы Индонезии также используют 12 российских вертолётов Ми-17В5 и пять вертолётов Ми-35. Предложение о дальнейшей покупке вертолётов Ми-17В5 в настоящий момент находится на рассмотрении в индонезийском министерстве обороны, — передаёт РИА Новости слова посла.
Он также отметил, что Джакарта и Москва также работают над сделкой 2019 года по поставке 43 боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронетранспортёров БТ-3Ф.
Общая стоимость контракта составляет $175 млн Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Как ранее писал NEWS.ru, Москва расценивает желание Вашингтона купить у Анкары российский ЗРК С-400 как проявление линии США на достижение своих целей путём давления. Об этом заявил директор Четвёртого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , МИД , РИА Новости , Индонезия
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