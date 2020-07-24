Индонезия задумалась о покупке Ми-17

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Минобороны Индонезии рассматривает возможность покупки дополнительных российских вертолётов Ми-17, заявил посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

Вооруженные силы Индонезии также используют 12 российских вертолётов Ми-17В5 и пять вертолётов Ми-35. Предложение о дальнейшей покупке вертолётов Ми-17В5 в настоящий момент находится на рассмотрении в индонезийском министерстве обороны, — передаёт РИА Новости слова посла.

Он также отметил, что Джакарта и Москва также работают над сделкой 2019 года по поставке 43 боевых машин пехоты БМП-3Ф и плавающих бронетранспортёров БТ-3Ф.

Общая стоимость контракта составляет $175 млн Глава Минобороны Индонезии Прабово Субианто присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.