Опубликовано видео учений артиллеристов ЮВО 

Абхазии на горном полигоне Цабал в рамках проверки боеготовности армии Российской Федерации прошли учения артиллеристов Южного военного округа. В ходе учений военнослужащие осуществляли боевые выстрелы из 152-миллиметровых гаубиц "Акация" по транспортным колоннам военной техники условного противника. Артиллерийские расчеты маскировали орудия, а затем производили выстрелы осколочно-фугасными снарядами.

"Акация" — это 152-миллиметровая дивизионная самоходная гаубица, разработанная в Советском Союзе. Главными конструкторами этого орудия были Г. С. Ефимов и Ф. Ф. Петров. Гаубица предназначена для подавления наземной живой силы, минометных батарей, танков, ракетных установок, бронетехники и других средств противника.