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Российский истребитель перехватил американский самолет над Черным морем

РИА Новости
38 минут назад
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Американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон в четверг приблизился к границам РФ в Черном море, на его перехват поднимался Су-27, сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Су-27 перехватил самолет разведчик США
Фото: Tech. Sgt. Charles VaughnTech. Sgt. Charles Vaughn
"23 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон.
После разворота самолета-разведчика от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования, заявили в центре.
Отмечается, что весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а нарушения границы РФ не допущено.
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Армия,НЦУО РФ,Россия
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