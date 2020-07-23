Су-27 перехватил самолет разведчик США

Фото: Tech. Sgt. Charles VaughnTech. Sgt. Charles Vaughn
"23 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.
Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон.
После разворота самолета-разведчика от государственной границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования, заявили в центре.
Отмечается, что весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а нарушения границы РФ не допущено.