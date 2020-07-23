Су-27 сопроводил самолет США над Черным морем

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Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского самолета-разведчика Р-8А Poseidon над Черным морем. Об этом сообщили в четверг в Национальном центре управления обороной РФ.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Poseidon", — сказали в центре.

Там также отметили, что после разворота американского самолета от госграницы "российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования".