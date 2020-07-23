США обвинили Россию в испытаниях космического оружия

Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытания в космосе противоспутникового оружия, говорится в официальном заявлении командования.

"Космическое командование США располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия", — говорится в заявлении.

По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.

На сайте spacetrack.org — специализированном сайте ВВС США, на котором публикуется открытая информация, — объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.

Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.

Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".

Это не первое обвинение в адрес России со стороны Реймонда за чуть более полугодовой срок в должности. Джон Реймонд был назначен командующим Космического командования США в январе 2020 года. Сами силы были созданы 20 декабря 2019 года.