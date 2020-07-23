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США обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия в космосе 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
США обвинили Россию в испытаниях космического оружия
Фото: NASA / Jessica Meir
Космическое командование США обвинило Россию в проведении в июле испытания в космосе противоспутникового оружия, говорится в официальном заявлении командования.
"Космическое командование США располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия", — говорится в заявлении.
По американским данным, 15 июля от спутника "Космос-2543" отделился другой объект, который в каталоге Космического командования США обозначен номером 45915.
На сайте spacetrack.org — специализированном сайте ВВС США, на котором публикуется открытая информация, — объекту 45915 уделено особое внимание. Информация о том, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США отслеживает объект на орбите, размещена в верхней части сайта. Там же можно получить данные о его местоположении.
Как заявляют американские военные, запуск "объекта" был проведен рядом с другим российским спутником. Отмечается, что данные испытания похожи на ситуацию 2017 года и не похожи на тестирование спутника-инспектора.
Пятнадцатого июля Минобороны России действительно сообщили об испытаниях новейшего малого спутника-инспектора, с помощью которого с близкого расстояния обследован другой отечественный аппарат. Ситуацию 2017 года американские военные вспоминают в связи с запуском в июне того года Россией спутника-платформы "Космос-2519", от которого в августе отделился малый космический аппарат. В каталоге ВВС США второй спутник получил наименование "Космос-2521".
Это не первое обвинение в адрес России со стороны Реймонда за чуть более полугодовой срок в должности. Джон Реймонд был назначен командующим Космического командования США в январе 2020 года. Сами силы были созданы 20 декабря 2019 года.
Журнал Time, в котором, как и в официальном сообщении Космического командования, опубликованы слова Реймонда, отмечает, что якобы выпустивший снаряд спутник "Космос-2543" в декабре 2019 года отделился от спутника-носителя "Космос-2542", а в январе оба спутника разместились вблизи американского космического аппарата USA 245, также известного как KH-11 — спутника разведывательной системы Keyhole/CRYSTAL. В публикации в Time в феврале 2019 года Реймонд назвал такое соседство "преследованием". После этого российский МИД в лице замглавы министерства Сергея Рябкова заявил, что Россия получила от США сигналы по ситуации со сближением космических спутников, готовит на них ответы. Тогда же Рябков напомнил, что Россия довольно давно выступает с инициативой заключить обязывающий международный договор о недопустимости размещения ударных вооружений в космосе.
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Армия , В мире , Сергей Рябков , Джон Реймонд , Министерство обороны , МИД , Журнал Time , США
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