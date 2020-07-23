F-35 стали жертвами С-400 

Российские ЗРК С-400 «Триумф» стали большой угрозой и проблемой для американских истребителей пятого поколения F-35, считает индийское издание EurAsian Times. Статью приводит «ПолитРоссия».
После получения Турцией первых частей российской системы С-400 США объявили, что исключают Турцию из программы F-35. По словам американцев, истребитель не может сосуществовать с российской платформой.
После этого решения производство компонентов F-35 турецкими компаниями было приостановлено.
«С-400, даже не выходя на поле битвы, смогли нанести серьезный удар по F-35. С-400 не только смогли подтянуть ключевого союзника США и партнера НАТО — Турцию — в сторону России, но и задержали процесс производства американских самолетов», — пишет издание.
По данным издания, турецкие компании производили большое количество деталей для новейшего истребителя, и производителю F-35, компании Lockheed Martin, пришлось срочно искать новых поставщиков.
Как сообщали в Пентагоне, с августа 2017 года по июль 2019 года количество деталей, доставленных с опозданием, увеличилось с 2 до 10 тысяч штук.
Автор статьи считает, что Россия с помощью С-400 смогла не только найти новых партнеров и заработать денег, но и ухудшить отношения США с партнерами по НАТО.
Ранее, как сообщал «Рамблер», доцент Финансового университета Геворг Мирзаян выразил мнение, что США, шантажировавшие Турцию из-за российских С-400, испортили свою репутацию: теперь их будут считать ненадежным партнером на рынке вооружений.