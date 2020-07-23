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Румыния сопроводила российские Ту-22М3 над Черным морем 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 44 минуты назад
Европейская страна подняла истребители из-за Ту-22М3 РФ
Фото: РИА Новости
ВВС Румынии поднимали в воздух истребители для сопровождения двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в ходе планового полета над Черным морем, сообщает Минобороны России.
«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 … выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи самолетов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов. На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали самолеты МиГ-21 ВВС Румынии», — передает РИА «Новости» сообщение российского военного ведомства.
Как отмечают в Минобороны, летчики Дальней авиации России регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. Всегда — «в строгом соответствии с международными правилами», указано в релизе.
Напомним, 21 мая представитель министерства национальной обороны Румынии Константин Спыну сообщил, что российские бомбардировщики Ту-22М3 сопровождались самолетами стран НАТО над Черным морем.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , НАТО , РИА Новости , Румыния
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