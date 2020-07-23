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Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием 

Газета.Ru 2 часа назад
«Дубина» России может легко дотянуться до Польши
Фото: Газета.Ru
Сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк заявил, что "дубина" России может легко дотянуться до Польши и многих стран западной Европы. Об этом сообщает "ИноСМИ".
По словам эксперта, за последние годы возможности российской армии значительно увеличились, при этом большая часть воздушно-десантных войск находится в Западном военном округе.
Так, Вильк назвал Калининградскую область крепостью, которая "нашпигована" различными войсками. Там расположено наибольшее в мире число средств радиоэлектронной борьбы, а также артиллерии.
Кроме того, большое количество техники расположено в Псковской области, отметил он.
По словам Вилька, из-за этого вся инфраструктура Европы находится в зоне действия баллистических ракет России, радиус которых составляет до 1,5 тысячи километров, поэтому РФ легко способна обстрелять Польшу.
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Армия , Войска , Оружие , Анджей Вильк , Варшава , Калининград , Польша
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