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Сотрудник Центра восточных исследований Варшавы Анджей Вильк заявил, что "дубина" России может легко дотянуться до Польши и многих стран западной Европы. Об этом сообщает "ИноСМИ".

По словам эксперта, за последние годы возможности российской армии значительно увеличились, при этом большая часть воздушно-десантных войск находится в Западном военном округе.

Так, Вильк назвал Калининградскую область крепостью, которая "нашпигована" различными войсками. Там расположено наибольшее в мире число средств радиоэлектронной борьбы, а также артиллерии.

Кроме того, большое количество техники расположено в Псковской области, отметил он.

По словам Вилька, из-за этого вся инфраструктура Европы находится в зоне действия баллистических ракет России, радиус которых составляет до 1,5 тысячи километров, поэтому РФ легко способна обстрелять Польшу.