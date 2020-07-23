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Проехавшие по дну реки танки Т-72 попали на видео 

Алевтина Жаркова 46 минут назад
Военнослужащие Центрального военного округа провели учения на полигоне в Оренбургской области. В маневрах приняли участие более 500 танкистов, которые успешно освоили подводное вождение.
Пройдя водолазную подготовку, военные отработали способы спасения экипажа из затопленной боевой машины. В рамках учений танкисты овладели навыками вождения под водой и преодолели водную преграду шириной более 70 метров и глубиной до пяти метров. При этом проехавшие по дну реки танки Т-72 были оборудованы специальными воздуховодами.
Армия , Видео , Войска , Оренбургская Область
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