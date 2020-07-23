Как Австрия чуть не сбила истребители-невидимки США

США
тогда наращивали силы на Ближнем Востоке перед вторжением в Ирак
. Одним из мероприятий была переброска пары F-117 c немецкого аэродрома Шпангдалем на авиабазу Али-ас-Салем в Кувейте
. Американские летчики избегали летать над Францией
, чтобы лишний раз не нервировать выступавший против войны с Хуссейном Париж. Альтернативный маршрут на юго-восток пролегал над Австрией. Утром 18 февраля Вене был представлен план полета самолета-заправщика McDonnell Douglas KC-10A Extender. В документе не было упомянуто, что в тесном строю с летающим танкером - практически у него под крыльями, - полетят два новейших истребителя, пишет The Drive.