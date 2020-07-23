Как Австрия чуть не сбила истребители-невидимки США

Разрешение на транзит не боевых воздушных судов получить было гораздо легче. К тому же штабисты ВВС США надеялись, что маломощная австрийская ПВО не разглядит стелс-самолеты на фоне массивного Extender. Но она разглядела. Началось все с того, что дотошные австрийские чиновники из службы управления воздушным движением заметили в плане полета приписку: "Douglas 10 плюс другие". Непосредственно перед вылетом тип американского самолета был изменен, что вызвало новые подозрения. Наконец, в 15 часов новый радар Goldhaube австрийской системы ПВО засек американский танкер и еще две неизвестные цели над Тиролем. С авиабазы Зельтвег поднялась в воздух пара истребителей Saab J-35 Draken. Эти старые самолеты несли, тем не менее, по паре 30-мм пушек и ракеты AIM-9 Sidewinder (американские, кстати). Уж по танкеру-то они бы не промахнулись. Австрийские истребители сблизились с американской авиагруппой, сфотографировали ее и, как и положено по уставу, качнули крыльями, показав подвешенные под ними ракеты. Самолеты ВВС США тут же изменили курс и спешно покинули воздушное пространство Австрии.