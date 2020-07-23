Названы сроки создания нового «ракетного поезда» «Баргузин»

Российские Ракетные войска стратегического назначения смогут получить новый боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) "Баргузин" в течение ближайших 3–5 лет, сообщил эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев . По его словам, это произойдет, если военное руководство страны примет соответствующее решение.

Как передает РИА Новости, сперва предполагалось, что БЖРК нового поколения разработают до 2018 года, но в 2017 году стало известно о приостановлении работ по его созданию.

По мнению Евсеева, развертывание "Баргузина" стало бы наиболее эффективным ответом на стратегическую угрозу, которую влечет за собой рост военных баз НАТО у российских рубежей.

Он считает, что проект заморозили из-за того, что российские власти рассчитывали на продление договора СНВ-3. Другим фактором, полагает специалист, стал финансовый вопрос.

Евсеев рассказал, что по своим характеристикам "Баргузин" значительно превосходит своего советского предшественника БЖРК "Молодец". Последний, по его словам, вооружен слишком тяжелой ракетой, которая не помещалась в обычный вагон, а это серьезный демаскирующий фактор.

В то же время "Баргузин" благодаря "облегченной" ракете, которая входит в обычный вагон, может производить пуск на любом участке железной дороги, объяснил эксперт. Он подчеркнул, что при необходимости нанести ответный удар, этот комплекс будет эффективней "Тополя" и "Ярса", потому что для осуществления пуска они должны будут выйти в полевой район и развернуться там, став на какое-то время уязвимыми для противника.

В 2017 году сообщалось, что новый БЖРК должен был прийти на смену советскому, который был снят с вооружения в 2005 году в связи с положениями договора СНВ-2. Новый договор СНВ-3 создание новых ракетных комплексов не запрещает.

Предполагалось, что новый БЖРК будет значительно превосходить советского предшественника по основным характеристикам, что позволит находиться в боевом составе РВСН как минимум до 2040 года.