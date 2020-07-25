ВСУ понесли большие потери под Луганском

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Боевики 24 бригады ВСУ вели огонь из артиллерийских орудий 122-мм и 120-мм минометов по районам населённых пунктов Логвиново, Калиновка и Санжаровка.

Пятеро украинских боевиков погибли, ещё несколько получили ранения в результате адекватного ответа защитников Донбасса на обстрелы со стороны ВСУ на Луганщине. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий , передает «ПолитНавигатор».

«Боевики 24 бригады ВСУ вели огонь из артиллерийских орудий 122-мм и 120-мм минометов по районам населённых пунктов Логвиново, Калиновка и Санжаровка.

Подчиненные военного преступника, командира 93 бригады Брыжинского, обстреляли из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП-2, автоматического станкового гранатомета, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов населенные пункты Донецкий, Фрунзе и Знаменка, где в результате преступных действий карателей, был поврежден жилой дом», — сообщил Осадчий.

Кроме того, по его словам, в результате обстрела населённого пункта Фрунзе, повреждения получили четыре жилых домостроения.