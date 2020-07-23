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Украина запрет российские корабли в клетке 

Артём Кульша и ещё 1 7 минут назад
Украина должна запереть российские корабли «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» в клетке. Об этом, как сообщает «Федеральное агентство новостей» (ФАН), заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
20 июля, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Крым. В ходе нее он посетил судостроительный завод «Залив» в Керчи. Там глава государства принял участие в закладке десантных кораблей «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко».
Украина пригрозила России НАТО
Позавчера Климкин назвал закладку кораблей и участие в ней Путина очень сознательным и эмоциональным повышением ставок в последовательной информационной войне, которую Россия ведет против Украины.
«Все — одна цепочка, чтобы давить и поставить в более сложную эмоциональную ситуацию и власть (Украины. — Прим. ред.) и всех нас (украинцев. — Прим. ред.)», — заявил он.
В данной связи экс-глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины призвал украинскую дипломатию поработать над тем, чтобы «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» всегда оставались в клетке в России — не могли заходить ни в какие порты и принимать участие ни в каких учениях.
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Армия , Видео , Павел Климкин , Владимир Путин , МИД , Судостроительный завод "Залив" , НАТО , РИА ФАН
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