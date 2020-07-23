Киев решил объявить Путину морской бой

Напомним, 20 июня президент Владимир Путин на этом крымском предприятии принял участие в закладке двух первых российских вертолетоносцев «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». На что достаточно болезненно отреагировали как в Киеве , так и в Вашингтоне.

Бывший глава МИД Украины, хоть и с некоторым опозданием, но тоже высказался на этот счет, назвав и эти корабли, и приезд на завод президента России «последовательной информационной войной», которую Москва якобы ведет против Украины «с повышением ставок».

Стратегия защиты в этой ситуации, по мнению Климкина, должна быть следующей…

Он предлагает украинской дипломатии «поработать», чтобы эти корабли, как он выразился, «оставались „в клетке“ в России навсегда» — т.е. «не принимали участия ни в каких учениях, ни в какие порты их не пускали». Еще политик призывает (непонятно, правда, кого), чтобы «никакие узлы туда не поставлялись». Потому что, в его представлении, «с высокими технологиями у России все сложнее и сложнее. Так что все это обречено».

Вообще, практически от каждого публичного выступления Павла Анатольевича давно ощущение, что он бредит. Достаточно вспомнить, как Климкин еще в должности главы МИД Украины предлагал «разорить Россию», выставив ей счет «за столетия оккупации». Или — уже в статусе отставного министра — громогласно заявлял, что «у России нет морального права праздновать День Победы над нацизмом».

Таких перлов в его политической биографии — не сосчитать.

Кстати, сейчас бывший шеф дипломатии «незалежной» числится в штате некоего Украинского института будущего, где руководит Программой европейских, региональных и российских исследований. Целью этой программы, как следует из открытых источников, является «системное моделирование вызовов, стоящих перед Украиной в сферах безопасности и внешней политики», а также «подготовка сценариев и стратегических рекомендаций по менеджменту существующих и потенциальных рисков для политических и деловых кругов».

И надо признать: над разработкой этих сценариев Климкин, действительно, трудится, что называется, не покладая рук. Вот только к реальности они никакого отношения не имеют.

Собственно, как и его намерение «запереть в клетке» российские военный корабли. Да и с высокими технологиями у нас не все так плохо, как он считает…

— А что вы хотите, если во многих государствах Запада (скажем так, условного, большого Запада) к руководству пришли троечники-гуманитарии, которые ничего не знают и не умеют, кроме как извергать потоки слов, — комментирует ситуацию военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. — С Климкиным все то же самое. О каких санкциях он ведет речь, если мы, по сути, восстановили кораблестроение в Крыму — не в полной мере, конечно, но процесс идет очень активно. И, безусловно, мы построим эти корабли.

Собственно говоря, что нужно для корабля, тем более, для корабля ледового класса? Потому что наши универсальные десантные корабли должны ходить не только, как «Мистрали», в южных морях, а заходить на север — в Охотское море и Баренцево. Ходить, возможно, Беринговым проливом. А корабль ледового класса, это совсем другое дело.

«СП»: — Уточните, пожалуйста.

— Во-первых, для него нужна специальная сталь. А мы после переворота в Киеве утратили выход на «Запорожсталь» («Запорожспецсталь», если точно) и были вынуждены перенести производство на другие заводы, уже российские. Это же катаный лист. И нужны определенные, достаточно высокие технологии, для того, чтобы этот лист сразу гнуть по форме корпуса. Мы же с этим довольно долго мучились, все пытаясь объяснить устами наших журналистов, каким это образом, у японцев и южных корейцев получается строить военные корабли и торговые суда гораздо быстрее, чем у нас. Да, потому что лист гнут сразу по профилю — он спроектирован уже в 3D. И, конечно, важно качество стали и ее условия — модуль упругости, на разрыв, на растяжение и т.д.

Второе. Из чего, собственно, состоит корабль, помимо внешней металлической оболочки — корпуса? Двигатели нужны? Видимо, да…

«Мистраль» парадным ходов мог идти со скоростью 19 узлов, потому что у него привод — винторулевые колонки. Если упрощенно, то это как бы подвесной мотор, который просунут сквозь днище — его можно поворачивать влево-вправо. Безусловно, маневренность очень высокая. Но там, понятно, нужны свои двигатели. И, очевидно, газотурбинные.

Вот тут Климкин немножко заблудился.

«СП»: — В смысле?

— Дело в том, что свой флот мы в значительной степени комплектовали газовыми турбинами производства украинского завода «Зорямашпроект». Но украинская сторона в 2014 году разорвала контракт. И тогда мы сумели наладить производство подобных агрегатов на заводе «Сатурн» в Рыбинске. То есть, этот вопрос решен. А вот с дизелями, не знаю, как будет, потому что с дизелестроением судовым у нас откровенно швах.

По понятным причинам. В свое время Гайдар с Чубайсом решили не заморачиваться — мол, все, что надо, купим за рубежом, — и пошли целоваться с нашими европейскими «партнерами».

Почему-то все время забывается, что и Наполеон шел завоевывать Россию не один — в его армии было полно представителей других европейских стран. И Гитлер приходил нас покорять со всем «Евросоюзом»

После такого, зачем на них рассчитывать и целоваться с ними? Принимать решения о том, что военную технику мы должны делать исключительно на своих компонентах, а затем идти покупать дизели у немцев, финнов или еще у кого-нибудь.

Но мы и здесь сейчас потихонечку производство восстанавливаем.

Дизель, в любом случае, это вспомогательный двигатель на таком корабле, потому что там мощность нужна гораздо больше. Но штука необходимая. А производство их у нас, оно ограничено мощностями завода в Северо-Западном округе. Хотя, я полагаю, что за время строительства кораблей — наших вертолетоносцев — мы дотянем до необходимого уровня мощности те дизели, которые на них будут устанавливаться.

«СП»: — Что с системами управления и навигации?

— А вот здесь, как мне кажется, не надо было закладываться на полную автоматизацию систем управления кораблем. Потому что у тех же американцев был печальный опыт, когда на одном из их крейсеров в открытом море неисправность такой системы вывела из строя двигатели, и корабль полностью потерял ход, связь и возможность ориентироваться в пространстве.

Мы, правда, можем управлять навигацией с помощью обычных штурманских приборов. Выпускники военно-морских училищ этому обучаются. Система ГЛОНАСС, опять же, существует, но она в основном приспособлена для обеспечения точных координат в Северном полушарии.

А связь традиционно у моряков, она была всегда лучше всех.

То есть, и здесь, вроде бы, нет серьезных пробелов. Но остается еще один важный вопрос — вопрос конвоя. То есть, то, что мы видим на примере американских авианосных ударных групп, которые сами они называют «птицефермой». Там обязательно крейсер управляемого ракетного оружия и пара эсминцев типа «Арли Берк» присутствуют.

«СП»: — Какие тут могут быть у нас проблемы?

— Должен сказать, американцы молодцы. Они, наконец, пришли к тому, что, если они какой-то класс кораблей строят у себя, то он не содержит тьмы модификаций внутри.

Вот у нас — «зоопарк». Тьма проектов. Никто почему-то не задумывается, а как их эксплуатировать и ремонтировать, если на них все разное? Он снаружи одинаковый, а внутри все разное.

Еще у американцев в сопровождении авианосцев обязательно подводная лодка, а то и две. Танкер заправщик. И сухогруз с продуктами для экипажа, численность которого доходит до нескольких тысяч.

Вот как бы этого избежать? Я понимаю, в прикрытие один-два фрегата можно поставить. Но не весь же флот должен сопровождать эти наши десантные корабли. Значит, нужно соответствующее вооружение.

С вооружением, как я понимаю, мы на сегодняшний день решаем. И крылатые противокорабельные ракеты есть. И зенитные установки. И ракеты для обработки побережья. И «вертушки», которые мы в свое время делали для «Мистралей», они у нас тоже есть.

По идее, все есть. Нужны руки и голова. Головы умные, я надеюсь, еще сохранились. И умелые руки найдутся — только не надо жаться на зарплате.

А Климкину, чтобы он так сильно не переживал, могу посоветовать два стакана валерьянки и пустырник на ночь пожевать.