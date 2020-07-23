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«Это затронет всех». Эксперт о том, как Эрдоган подставляет Баку в вопросе конфликта с Арменией 

Украина.ру 26 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместо того, чтобы попытаться погасить сегодняшний армяно-азербайджанский конфликт в зародыше, наоборот, стал разжигать воинственные настроения в азербайджанском обществе. Об этом пишет международный обозреватель «Ъ» Максим Юсин в своей авторской колонке.
Тем самым, подчеркнул эксперт, Анкара создала проблемы для президента Ильхама Алиева, который, в отличие от значительной части своих соотечественников, не настроен на конфронтацию, но вынужден считаться со сторонниками реванша, все громче заявляющими о себе.
«А как не заявлять, если «старший брат», президент Эрдоган, говорит о безоговорочной поддержке, если турецкие политики призывают чуть ли не к прямому военному вмешательству, а в СМИ уже появились сообщения, якобы турки готовы отправить в помощь Баку отряды сирийской оппозиции, которые только что эффективно проявили себя в другой горячей точке — в Ливии, воюя на стороне союзников Эрдогана», — задается вопросом Юсин.
По его словам, вслед за Турцией солидарность с Баку выразил и Пакистан — ядерная держава, ключевой региональный игрок.
Журналист добавил, что условное «армянское лобби» в США или Франции пока ведет себя более сдержанно, но по мере активизации в Закавказье Турции и Пакистана неизбежно мобилизуются и их непримиримые противники: Греция и Кипр в рядах Евросоюза, Индия и Иран — в Азии.
Тем самым армяно-азербайджанский конфликт рискует из регионального превратиться в международный, когда разные державы займутся перетягиванием геополитического каната, думая при этом вовсе не об урегулировании, а о решении своих, чисто эгоистических задач, подытожил специалист.
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Комментарии 6
Армия , Видео , В мире , Конфликты , Реджеп Эрдоган , Ильхам Алиев , ЕС , Газета "Коммерсантъ" , Анкара , Армения , Баку , Турция
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