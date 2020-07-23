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Появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Циркон» 

Вадим Дроздов 36 минут назад
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" является одной из недавних разработок российского военно-промышленного комплекса. Этот боезаряд производится в подмосковном городе Реутов на государственном предприятии АО "НПО Машиностроения". Основное назначение "Циркона" — это поражение надводных кораблей класса фрегат и авианосец. Предполагается, что эта ракета заменит собой тяжелую противокорабельную ракету П-700 "Гранит", а из-за своей скорости она будет незаметна для систем ПВО реального противника. Дальность полета "Циркона" может достигать 500 километров. Скорость этой ракеты может достигать 9 Махов. «Циркон» может запускаться с тех же пусковых установок, что и новейшие российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс» и «Калибр».
Армия , Видео , Реутов
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