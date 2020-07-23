Начались испытания третьего корабля проекта 22160

Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" задействовали в заводских ходовых испытаниях на Черном море. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

В рамках испытаний экипаж судна проведет наладку и проверку главной энергетической установки на разных режимах работы, испытает резервные механизмы и различное оборудование, в том числе при переходе на аварийные источники электропитания, а также протестирует внутрикорабельные средства связи.

Планируется, что "Павел Державин" войдет в соединение кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы.

Ранее в Минобороны сообщали, что в Военно-морской флот корабль поступит ранее обозначенного контрактом срока. Притом что его передача ВМФ должна произойти до конца 2020 года.