В США раскрыли планы на Арктику

США слишком поздно начали активные действия в Арктическом регионе. Об этом в среду заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью Датскому радио во время своего визита в Копенгаген

На вопрос "вы опоздали на вечеринку в Арктике?" Помпео ответил: "Да, немного опоздали. Но это ничего! Я и раньше опаздывал на вечеринки и хорошо при этом веселился".

"Я глубоко убежден, что западные ценности, которые у нас есть, дают нам фундаментальное представление о том, что мы можем быть прозрачны и открыты, можем построить крепкую экономику и при этом поддерживать безопасность. Мы сделаем это, мы сделаем это в Арктике. Мы сделаем это, противостоя России как часть НАТО. Трансатлантический союз реален и могуществен, и, несмотря на то что мы не оказались там в самом начале, мы придем туда все вместе, чтобы добиться того, чтобы все было правильно", — продолжил он.

По его словам, США якобы "были слишком наивными".

"Я думаю, все мы были немного наивными, наблюдая за тем, как интересы не только России, но и Китая становились все более и более агрессивными, — утверждает Помпео. — Но если это выбор наших противников, если они решили здесь соперничать, мы не можем просто подставить другую щеку".

Как заявил 20 января посол по особым поручениям МИД России , старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов, активность НАТО в Арктике, особенно стран, не относящихся к этому региону, ведет к напряженности и дестабилизации ситуации. В конце декабря прошлого года командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев заявил, что НАТО активно наращивает боевую подготовку своих войск в регионе, растет и разведывательная деятельность.