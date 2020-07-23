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В Сети появилось видео отправки на Донбасс американских военных (ВИДЕО) 

Luga1news.ru 1 час назад
Видео отправки на Донбасс военных США попало в Сеть
Фото: Luga1news.ru
Фотографии и видеоролики, содержавшиеся в телефоне погибшего под Зайцево гражданина Эстонии, диверсанта Николая Ильина опубликовал Telegram-канал «Союз блогеров Украины».
«В телефоне печально знаменитого медика Николая Ильина, погибшего под Горловкой 13 июля имеется большое количество видеосообщений и фотографий американских военных, принимающих участие в конфликте на Донбассе. Каков их статус? Добровольцы? «Отпускники»?» — задаются вопросом авторы канала.
Также опубликованы фото торжественного построения с американцами, отдыха, быта на фронте.
«Один из американских «ихтамнет» по фамилии Родригес любит фотографировать коноплю и «шишки»… Ну, ещё бы, с такой-то фамилией», — отмечают авторы.rusvesna.su
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Армия , Войска , Николай Ильин
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