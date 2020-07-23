Видео отправки на Донбасс военных США попало в Сеть

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Фотографии и видеоролики , содержавшиеся в телефоне погибшего под Зайцево гражданина Эстонии, диверсанта Николая Ильина опубликовал Telegram-канал «Союз блогеров Украины».

«В телефоне печально знаменитого медика Николая Ильина, погибшего под Горловкой 13 июля имеется большое количество видеосообщений и фотографий американских военных, принимающих участие в конфликте на Донбассе. Каков их статус? Добровольцы? «Отпускники»?» — задаются вопросом авторы канала.

Также опубликованы фото торжественного построения с американцами, отдыха, быта на фронте.