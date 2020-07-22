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В США рассказали о стычках с российскими военными в Сирии 

Lenta.ru и ещё 2 49 минут назад
В США рассказали о стычках с военными РФ в Сирии
Фото: Reuters
Между американскими и российскими военными в Сирии не было больших стычек или существенных конфликтных ситуаций. Об этом рассказал заместитель командующего совместной объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» генерал-майор ВВС США Кеннет Экман, его цитирует РИА Новости.
«В восточной Сирии на тактическом уровне, на уровне солдат-солдат всегда есть риск возникновения недопонимания. У нас не было действительно значительных противодействий между нашими силами. Мы следим за этим очень внимательно», — подчеркнул он.
По словам Экмана, недопонимание между военными практически не приводит к тому, что они начинают говорить на повышенных тонах. В основном американцы и русские соблюдают действующие протоколы.
В феврале в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как американский броневик столкнул российский «Тигр» с дороги в Сирии. Российская боевая машина справа по обочине обгоняет американскую колонну, и в какой-то момент ему начинает мешать и оттирать с дороги бронемашина Oshkosh M-ATV вооруженных сил США. Тем не менее обе машины продолжили движение. Развязка конфликта осталась за кадром.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.
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Комментарии 1
Армия , Башар Асад , РИА Новости , Сирия , США
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