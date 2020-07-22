В США рассказали о стычках с военными РФ в Сирии

Между американскими и российскими военными в Сирии не было больших стычек или существенных конфликтных ситуаций. Об этом рассказал заместитель командующего совместной объединенной оперативной группы операции «Непоколебимая решимость» генерал-майор ВВС США Кеннет Экман, его цитирует РИА Новости.

«В восточной Сирии на тактическом уровне, на уровне солдат-солдат всегда есть риск возникновения недопонимания. У нас не было действительно значительных противодействий между нашими силами. Мы следим за этим очень внимательно», — подчеркнул он.

По словам Экмана, недопонимание между военными практически не приводит к тому, что они начинают говорить на повышенных тонах. В основном американцы и русские соблюдают действующие протоколы.

В феврале в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как американский броневик столкнул российский «Тигр» с дороги в Сирии. Российская боевая машина справа по обочине обгоняет американскую колонну, и в какой-то момент ему начинает мешать и оттирать с дороги бронемашина Oshkosh M-ATV вооруженных сил США. Тем не менее обе машины продолжили движение. Развязка конфликта осталась за кадром.