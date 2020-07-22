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Россия и Турция провели 20-е патрулирование в Идлибе 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Россия и Турция провели 20-е патрулирование в Идлибе
Фото: Минобороны России
Протяженность маршрута совместного патруля составила 71 километр.
Российские военные вместе с турецкими коллегами провели 20-е совместное патрулирование трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии. Участок дороги связывает города Алеппо и Латакию.
Колонна военной техники прошла от населенного пункта Трумба, два километра западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр провинции Идлиб и преодолела 71 километр, сообщили в Центре примирения враждующих сторон.
В патрулировании участвовали три БТР-82А. С воздуха за движением колонны наблюдали российские беспилотники.
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Армия , В мире , Сирия , Турция
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