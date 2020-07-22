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Подлодка «Волхов» завершила ходовые испытания 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Подлодка «Волхов» завершила ходовые испытания
Фото: РИА Новости
Вторая из шести заказанных для Тихоокеанского флота подлодок проекта 636.3 «Волхов» завершила заводские ходовые испытания, сообщила пресс-служба «Адмиралтейских верфей».
«АО «Адмиралтейские верфи» завершило заводские ходовые испытания большой дизель-электрической подводной лодки «Волхов» проекта 636.3 для Военно-морского флота России», — передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Заводские ходовые испытания субмарины, спущенной на воду в декабре 2019 года, проводились с 18 июня по 21 июля. За это время были проверены гидроакустический комплекс, комплексы радиолокации и связи, системы обеспечения жизнедеятельности подводной лодки и другие. «Волхов» успешно выполнил запланированные погружения. Все системы и механизмы работали в штатном режиме, в соответствии с заявленными тактико-техническим характеристиками.
В ближайшее время на предприятии начнется подготовка подлодки к государственным испытаниям, которые запланированы на середину августа. Следующим этапом станет ее передача Военно-морскому флоту России.
Напомним, вторую дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 «Волхов» для Тихоокеанского флота спустили на воду в конце декабря 2019 года. 25 ноября ТОФ передали первую подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». В тот же день стали известны сроки закладки пятой и шестой «Варшавянок» для ТОФ.
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Армия , Адмиралтейские верфи , ИТАР-ТАСС
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