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Ереван заявил о семи нарушениях перемирия Баку за ночь 

РИА Новости 20 минут назад
Ереван заявил о семи нарушениях перемирия Баку за ночь
Фото: AP Photo / PanPhoto/Armenian Defense Ministry Press Service
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила в среду, что азербайджанская сторона за ночь нарушила режим прекращения огня на границе семь раз, произведя 20 выстрелов из стрелкового оружия.
"На армяно-азербайджанской границе в ночь с 21 на 22 июля, а также по состоянию на данный момент сохранялось относительное спокойствие. Противник на отдельных участках границы нарушил режим прекращения огня из различного стрелкового оружия семь раз, произведя по армянским позициям 20 выстрелов", — написала Степанян в Facebook.
В частности, по ее словам, обстрелу подверглись боевые опорные пункты армянской армии у сел Зил, Айгепар, Чапни, Паруйр Севак, Ерасх, Зангакатун.
"После неудачного нападения 21 июля подразделения специального назначения азербайджанских ВС на опорный пункт "Бесстрашный", дислоцированный на северо-восточном участке армяно-азербайджанской границы, ведется дополнительная разведка", — отметила Степанян.
Боестолкновение на армяно-азербайджанской границе продолжается с 12 июля в сопредельных районах — Товузском и Тавушском, граничащих также с Грузией и находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха, где сейчас ситуация спокойная. В месте обстрелов находятся боевые посты, дислоцированные близ села Мовсес.
По информации Баку, погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели четырех военных, а также о ранении десяти военных и одного мирного жителя. Азербайджан и Армения перекладывают вину за обстрелы друг на друга. Ряд стран и международных организаций выразили озабоченность ситуацией на армяно-азербайджанской границе и призвали стороны к диалогу. МИД РФ заявил о готовности выступить посредником для стабилизации обстановки в регионе.
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Комментарии
Армия , В мире , Министерство обороны , МИД , Армения , Баку , Ереван
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