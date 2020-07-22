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В России начались летные испытания нового вертолета для спецназа Ми-8АМТШ-ВН 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Новый вертолет для спецназа вышел на летные испытания
Фото: ТАСС
Новый вертолет для спецназа Ми-8АМТШ-ВН вышел на летные испытания. Об этом сообщил журналистам гендиректор холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.
"Строительство вертолетов [Ми-8АМТШ-ВН] идет параллельно с проведением ОКР [опытно-конструкторские работы]. Национальный центр вертолетостроения уже приступил к полетам", — сказал он.
В свою очередь индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков отметил, что технический облик Ми-8АМТШ-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов в современных военных конфликтах. "Высотные двигатели увеличенной мощности, новая несущая система, расширенный состав вооружения, усиленная защита и другие особенности модернизированного вертолета повышают боевые возможности машины и позволяют использовать ее для спецопераций в самых сложных условиях. Первый этап испытаний планируется завершить в ноябре. В дальнейшем к полетам подключатся еще две машины данного типа", — сказал он.
На международном форуме "Армия-2019" Минобороны РФ заключило контракт с холдингом "Вертолеты России" на поставку 10 новейших специальных вертолетов Ми-8АМТШ-ВН, которые планируется поставить в течение 2020-2021 годов.
Новый вертолет разработан в специальной версии, в том числе с учетом опыта боевых действий в Сирии. Главной особенностью Ми-8АМТШ-ВН стало применение на спецподвеске двух курсовых пулеметов калибра 12,7 мм. Вертолет также оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием, гиростабилизированной оптико-электронной системой, поисковым прожектором с инфракрасным излучателем, двухдиапазонным светотехническим оборудованием, адаптирован под применение очков ночного видения.
Для повышения боевой живучести машина оснащена цифровым автопилотом, бортовым комплексом обороны, который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей. Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены новой броней из титанового сплава, для защиты личного состава пол грузовой кабины, а также борта вертолета до уровня иллюминаторов закрыты съемной облегченной кевларовой броней.
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Комментарии
Армия , Анатолий Сердюков , Министерство обороны , Ростех , АО "Вертолеты России"
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