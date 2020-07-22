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Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76 

Вадим Дроздов 23 минуты назад
В Первомайском районе Оренбургской области для тушения природных пожаров были задействованы экипажи самолетов Ил-76, которые сбросили на охваченную огнем территорию более 80 тонн воды.
Ил-76 — это советский и российский тяжёлый военно-транспортный самолёт, разработанный в ОКБ Ильюшина по проекту академика Г. В. Новожилова. Это первый в истории СССР военно-транспортный самолёт с турбореактивными двигателями. Самолёт способен доставлять грузы максимальной массой 28—60 тонн на расстояние до 4200 километров с крейсерской скоростью 770—800 км/ч. Штатный экипаж Ил-76 состоит из семерых человек: командир, помощник командира, старший бортовой техник, техник по авиационно-десантному оборудованию, радист и воздушный стрелок.
Армия , Видео , Оренбургская Область
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