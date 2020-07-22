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Появилось видео высадки морского десанта в Балтике 

Вадим Дроздов 41 минуту назад
В Калининградской области на полигоне Хмелевка прошли учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье в ходе внезапной проверки боеготовности армии Российской Федерации. В ходе учений были задействованы корабли, катера и суда Балтийского флота. В качестве воздушной поддержки использовались боевые десантные вертолеты Ка-27ПС, которые расчищали судам путь, обеспечивая противоминные проходы. Высадка десанта производилась с большого десантного корабля «Калининград», малого десантного корабля на воздушной подушке «Евгений Кочешков», а также с десантных катеров на воздушной каверне типа «Дюгонь».
Видео с внеплановых военных учений опубликовало на своем сайте Министерство Обороны РФ.
Армия , Видео , Калининградская Область
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