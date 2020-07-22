«Россия разгромит Украину без войны и танков»

Россия не станет начинать войну против Украины, поскольку располагает мощным арсеналом средств невоенного воздействия на Киев. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью интернет-каналу Ukrlife-TV. Об этом пишет Украина.ру.

«Есть невоенные средства давления на Украину. Такие, которые могут привести к тяжелейшим проблемам и так обескровленной украинской экономики. Может ли быть опасное поведение Москвы по отношению к Киеву? Я хочу сказать, что может. Только это будет не война, не танки, ничего такого», — отметил эксперт.

Единственным сценарием, при котором возможно военное столкновение Украины с Россией, политолог считает попытку нападения ВСУ на Крым или Донбасс. Большая часть украинских генералов понимает, что ждет страну и ее армию после подобной авантюры, но среди них есть деятели, которые ведут себя «как шпана, за спиной которой стоят бандиты», подчеркнул Погребинский.