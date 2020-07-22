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В Сирии умер американский военнослужащий 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Американский военный умер в Сирии
Фото: РИА Новости
Военнослужащий США умер 21 июля в Сирии, говорится на сайте группы операции "Непоколебимая решимость".
"Военнослужащий совместной объединенной оперативной группы операции "Непоколебимая решимость" умер 21 июля в Сирии. Предварительные отчеты указывают на то, что происшествие произошло не из-за контакта с противником", — сказано в сообщении.
Имя и обстоятельства кончины не уточняются, идет расследование.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны.
*Террористическая организация, запрещена в России
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Армия , В мире , Исламское государство , Сирия , США
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