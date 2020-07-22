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В России завершилась внезапная проверка боеготовности войск 

Lenta.ru 26 минут назад
В России завершилась проверка боеготовности войск
Фото: РИА Новости
В России завершилась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
С 17 по 21 июля было проведено более 50 учений различного уровня. В них участвовали 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.
Уточняется, что основной целью внезапной проверки было определить, насколько органы военного управления способны обеспечить военную безопасность на юго-западе страны. Кроме того, необходимо было выявить степень подготовленности войск к предстоящему на юге России стратегическому командно-штабному учению.
Внезапная проверка войск Южного военного округа началась 17 июля по приказу президента России Владимира Путина. В ходе проверок отрабатываются учебные задачи, в условия которых входят не только действия бандформирований, но и обострение санитарно-эпидемиологической, радиационной и химической обстановки.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Владимир Путин
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