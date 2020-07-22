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В Азербайджане отвергли обвинения Армении в атаке на боевой пост 

Газета.Ru и ещё 16 9 часов назад
В Минобороны Азербайджана назвали заявление армянской стороны о якобы атаке на боевой пост армии выдумкой и дезинформацией. Об этом сообщил глава пресс-службы ведомства полковник Вагиф Даргяхлы, передает Sputnik. Азербайджан.
"Сообщение армянской стороны является очередной дезинформацией", — начал полковник.
Он уверил, что никакой новой атаки не было, а значит и жертв со стороны Азербайджана. Однако, по его словам, с армянской стороны наблюдается паника среди военнослужащих.
"Мы слышали выстрелы из стрелкового оружия на позициях подразделений ВС Армении. Судя по всему, произошла очередная перестрелка между армянскими военнослужащими", — полагает Даргяхлы.
Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.
Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.
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Комментарии 5
Армия , Видео , В мире , Конфликты , Вагиф Даргяхлы , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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