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Трамп не подпишет оборонный бюджет США в текущем виде 

Газета.Ru и ещё 2 43 минуты назад
Трамп не подпишет оборонный бюджет США в текущем виде
Фото: Газета.Ru
Ведущие советники президента США Дональда Трампа будут рекомендовать ему наложить вето на проект оборонного бюджета страны, если в него не будут внесены изменения. Об этом сообщает Politico.
В частности, администрация выступает против переименования военных баз названных в честь конфедератов, а также против положений, ограничивающих цели Трампа по выводу войск из Афганистана и Германии.
Ожидается, что проект оборонного бюджета США на $741 млрд будет принят палатой представителей конгресса во вторник, 21 июля.
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Армия , В мире , Войска , Оружие , США , Дональд Трамп
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