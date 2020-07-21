Трамп не подпишет оборонный бюджет США в текущем виде 

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Ведущие советники президента США Дональда Трампа будут рекомендовать ему наложить вето на проект оборонного бюджета страны, если в него не будут внесены изменения. Об этом сообщает Politico.

В частности, администрация выступает против переименования военных баз названных в честь конфедератов, а также против положений, ограничивающих цели Трампа по выводу войск из Афганистана и Германии.

Ожидается, что проект оборонного бюджета США на $741 млрд будет принят палатой представителей конгресса во вторник, 21 июля.