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Более 8,1 тысячи российских военных переболели COVID-19 

Газета.Ru 44 минуты назад
8,1 тысячи российских военных переболели COVID-19
Фото: Газета.Ru
Число переболевших новой коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах (ВС) России превысило 8,1 тысячи человек, сообщается в бюллетене российского министерства обороны.
За минувшие сутки выздоровели 43 военнослужащих, общее число переболевших составляет 8184 человека, указано в бюллетене.
На данный момент положительный результат теста на коронавирус нового типа выявлен у 1200 служащих в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях. Среди военнослужащих, курсантов и слушателей в высших военных учебных заведениях с положительными результатами тестирования — 218 человек.
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Армия , Войска , Министерство обороны
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