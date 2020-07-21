Российских наемников обвинили в убийстве 

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Ливийский протурецкий портал Clash Report сообщил, что бойцы российской ЧВК Вагнера убили местного жителя в городе Сирт пишет «Лента.ру».

По данным портала, еще один местный житель получил ранения. Других подробностей происшествия не приводится, дата случившегося не указывается.

14 июля Африканское командование Вооруженных сил США обвинило российских наемников в минировании районов Триполи. 21 июля турецкое агентство Anadolu сообщило, что взрывом мины, установленной наемниками ЧВК Вагнера, ранило двух мирных жителей, среди которых один ребенок.

Как писал «Рамблер», Ливия живет в условиях двоевластия: в стране действует признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) и восточное правительство, которое поддерживает армия Халифы Хафтара. В конце апреля Хафтар объявил о выходе из подписанного в 2015-м соглашения по мирному урегулированию конфликта и формированию ПНС.