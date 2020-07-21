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Российских наемников обвинили в убийстве местного жителя в Ливии 

Lenta.ru 1 час назад
Российских наемников обвинили в убийстве
Фото: globallookpress.com
Наемники из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера убили местного жителя в ливийском городе Сирт. В этом их обвинил во вторник, 21 июля, протурецкий ресурс Clash Report в своем Twitter-аккаунте.
По данным портала, также бойцы ЧВК ранили еще одного местного жителя. Когда именно это произошло, не уточняется, другие детали происшествия также не приводятся.
14 июля Африканское командование Вооруженных сил США обвинило российских наемников в минировании районов ливийской столицы Триполи. Позже, 21 июля, турецкое агентство Anadolu сообщило, что в результате взрыва одной из установленных бойцами ЧВК Вагнера мин к югу от Триполи два мирных жителя, в том числе один ребенок, получили ранения.
Временный поверенный в делах России в Ливии Джамшед Болтаев заявлял, что сообщения о нахождении российских наемников в Ливии и поставке в страну вооружения со стороны Москвы недостоверны и беспочвенны. До этого Россию неоднократно обвиняли в том, что ее наемники находятся в Ливии. Утверждалось, что около 2 тысяч бойцов из ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным — воюют на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, который в настоящее время контролирует Сирт.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, поддержку которому оказывают Египет и Саудовская Аравия. Ее неофициальными союзниками являются Франция и ОАЭ — последние, по некоторым данным, поставляли армии технику, в том числе приобретенную у России.
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Комментарии 6
Армия , Африка , Ближний Восток , Конфликты , Происшествия , Евгений Пригожин , Джамшед Болтаев , Ливия , Сирт , США
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