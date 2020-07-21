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США призвали Россию прекратить разработки «летающих Чернобылей» 

РИА Новости и ещё 15 1 час назад
США призвали РФ прекратить разработки «летающих Чернобылей»
Фото: РИА Новости
США призывают Россию прекратить разработки и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем, заявил спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
"Мы считаем, что такое оружие вообще не должно существовать. Зачем вообще иметь крылатую ракету с ядерным двигателем? Это не что иное как летающий Чернобыль. Только представьте, какой радиоактивный выброс будет (она) создавать во время полета. Нет никакой логики, которая бы оправдывала (существование) этих систем Судного дня. Я прямо говорил своим российскими партнерам, что это расходование огромных средств, и им нужно прекратить эти дестабилизирующие разработки", — заявил Биллингсли на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.
Во вторник комитет рассматривает кандидатуру Биллингсли на должность заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин 1 марта 2018 года в послании к Федеральному собранию рассказал о новейших видах стратегического вооружения, в том числе о гиперзвуковых комплексах "Кинжал", "Авангард", "Буревестник", боевом лазере "Пересвет", а также подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой "Посейдон".
Ранее в Пентагоне признали отставание от России и Китая в сфере производства гиперзвукового оружия. Российские эксперты оценивали отставание примерно в пять лет.
Вопрос о таких новейших вооружениях обсуждался на российско-американских консультациях по стратегической стабильности в Вене 22-23 июня 2020 года.
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Комментарии
Армия , Азия , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , США , Маршалл Биллингсли , Владимир Путин , Пентагон , Сенат США , Чернобыль
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