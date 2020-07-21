В ливийский конфликт могут вмешаться «Искандеры» 

Ливии ожидается усиление военной конфронтации. Впечатление от принятого накануне решения египетского парламента об отправке вооружённых сил (ВС) Арабской Республики к соседям усилили сообщения о развёртывании Алжиром оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-Э» в пограничном районе. Ситуация заставляет Турцию делать выбор — сдать назад в наступлении на Сирт и на аль-Джуфру или продолжить операцию. По данным турецких СМИ, у Анкары уже есть разработанный план.

О том, что власти Алжира решили развернуть на границе с неспокойным соседом «Искандеры», сообщают местные активисты. Решение вполне оправданно с точки зрения обстановки в бывшей Джамахирии. Египет находится практически на грани санкционированного запросом восточно-ливийских властей военного вторжения. Тема ливийского вооружённого конфликта была основной в ходе телефонной беседы между американским президентом Дональдом Трампом и его египетским коллегой Абдель Фаттахом Сиси

Два лидера подтвердили необходимость немедленной деэскалации в Ливии, в том числе путём прекращения огня и достижения прогресса в экономических и политических переговорах, — сообщил по итогам разговора заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Президенты США и Египта также затронули проблему заполнения эфиопского водохранилища ГЭС «Возрождение» на Голубом Ниле. Стартовавшие 9 июня по инициативе Судана трехсторонние переговоры пока не привели к достижению компромисса.

Египет находится на острие противостояния Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром с силами международно признанного Правительства национального согласия (ПНС), обладающими безусловной поддержкой Турции. Днём ранее Палата представителей (парламент) Арабской Республики единогласно одобрила отправку ВС страны для выполнения боевых задач за границей. Согласно коммюнике, сессия, в которой участвовали 510 депутатов, была созвана спикером Али Абдель Алемом для обсуждения вопроса о размещении войск за пределами Египта с целью «защиты его нацбезопасности на стратегическом западном направлении.

Египетская нация на протяжении всей своей истории призывала к миру, но она никогда не допустит нападения на неё или ущемления её прав и способна решительно защитить себя и свои интересы, а также её братьев и соседей от любой опасности или угрозы, — говорится в заявлении египетской Палаты представителей.

Это означает, что стянутые к границе с Ливией египетские войска могут вскоре встать на защиту Сирта и аль-Джуфры, которые являются главными объектами наступления ПНС и лояльных ему турецких сил.

Источники Haber Turk утверждают, что на случай египетской трансграничной операции в Ливии у турецкого руководства подготовлен двухэтапный план, который включает в себя как военные, так и дипломатические меры, однако его содержание не раскрывается. Анкара стоит перед выбором — оказать сопротивление целой коалиции стран в лице Египта, Эмиратов, Саудовской Аравии и примыкающей к ним России в борьбе за стратегический участок или сдать назад. С учётом стягивания бронетехники ПНС к Сирту и аль-Джуфре, эскалационный сценарий кажется неизбежным. Причём искать развязки вовлечённым в конфликт странам придётся самим. Источник Washington Post в Госдепе заявил, что администрация президента США Дональда Трампа считает Ливию исключительно проблемой Европы и намерена придерживаться политики „активного нейтралитета“.

Несмотря на обещания Триполи начать с противниками переговоры после установления контроля над Сиртом и аль-Джуфрой, есть основания полагать, что битва за эти объекты станет точкой невозврата, и „сириизация“ ливийского конфликта станет ещё более широкой.