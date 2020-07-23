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ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах 

РИА Новости и ещё 8 11 минут назад
Россия получит фрегаты с гиперзвуковым оружием
Фото: Северная верфь
Фрегаты проекта 22350 "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" с гиперзвуковым оружием будут построены для ВМФ РФ в 2025-2026 годах, сообщил РИА Новости в четверг глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Эти корабли были заложены на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге 20 июля. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил на закладе, что эти фрегаты будут вооружены гиперзвуковым оружием.
"Строительство этих кораблей продлится 4,5 года, флот их получит на рубеже 2025-2026 годов", — сказал Рахманов.
При этом он отметил, что количество ракетных шахт на данных фрегатах может быть увеличено с 16 до 24.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) и дальность полета более тысячи километров. По плану, на вооружение комплекс будет принят в 2020-21 годах. Помимо морской версии, президент Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
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Комментарии 1
Армия , Войска , Оружие , ВМФ России , Гиперзвуковое оружие , Денис Мантуров , Владимир Путин , Алексей Рахманов , Объединенная судостроительная корпорация , Северная верфь , РИА Новости , Санкт-Петербург
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