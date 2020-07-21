Американские Abrams перебросили в Европу

First U. S. Army Abrams tank spotted with modern protection systemshttps://t.co/WXjdsUxxhx pic.twitter.com/i98TrIRMRF— Defence Blog (@Defence_blog) July 19, 2020 Американские танки M1A2 Abrams, оснащенные современными системами защиты, прибыли в Германию . Таким образом армия США начала развертывание модернизированных основных боевых танков в Европе.

Об этом сообщает Defence Blog. Танки будут задействованы во втором этапе учений DEFENDER-Europe 20. Американский батальон проверит готовность к экстренному развертыванию сил в Европе. Первый этап проходил в Польше, в нем приняли участие порядка 6 тысяч человек.

Прибывшие танки оснащены системой активной защиты Trophy, разработанной израильским концерном Rafael. Она предназначена для обнаружения и поражения гранатометов, безоткатных винтовок и противотанковых управляемых ракет. Также машины получили дополнительную защиту Abrams Reactive Armor, которая защищает гусеницы и катки от противотанковых гранат.