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Американские танки Abrams с активной защитой перебросили в Европу 

Российская Газета 51 минуту назад
Американские Abrams перебросили в Европу
Фото: РИА Новости
Американские танки M1A2 Abrams, оснащенные современными системами защиты, прибыли в Германию. Таким образом армия США начала развертывание модернизированных основных боевых танков в Европе.
Об этом сообщает Defence Blog. Танки будут задействованы во втором этапе учений DEFENDER-Europe 20. Американский батальон проверит готовность к экстренному развертыванию сил в Европе. Первый этап проходил в Польше, в нем приняли участие порядка 6 тысяч человек.
Прибывшие танки оснащены системой активной защиты Trophy, разработанной израильским концерном Rafael. Она предназначена для обнаружения и поражения гранатометов, безоткатных винтовок и противотанковых управляемых ракет. Также машины получили дополнительную защиту Abrams Reactive Armor, которая защищает гусеницы и катки от противотанковых гранат.
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Армия , В мире , Германия , США
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