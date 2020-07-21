Минфин предложил сократить расходы на вооружение

Минфин предложил сократить финансирование государственной программы вооружений на 5% в течение ближайших 5 лет. Это предложение вызвано экономическими проблемами, возникшими на фоне пандемии.

Всего расходы на вооружение могут сократиться на 225 млрд рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Госпрограмма вооружений рассчитана до 2027 года. В рамках нее планируется работать над системой С-500, баллистическими ракетами «Сармат» и «Рубеж».

Также планируется провести разработку бронетехники на платформах «Армата» и «Бумеранг». Кроме того, в рамках реализации госпрограммы на вооружение поступят новейшие истребители и бомбардировщики, будут созданы крейсера и вертолетоносцы.

Каждый год на выполнение гособоронзаказа выделяется 1,5 трлн рублей. Уровень новейшего вооружения в армии России приближается к 60%. Сокращение денежных средств, выделяемых на реализацию программы, вызвано тяжелой экономической ситуацией в стране, отмечают эксперты.

Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что в США назвали российский «Буревестник» ужасающим оружием. В Штатах предлагают заключить с Россией соглашение об ограничении стратегического вооружения.