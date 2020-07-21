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В России могут сократиться расходы на вооружение 

Инвест-Форсайт 35 минут назад
Минфин предложил сократить расходы на вооружение
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости
Минфин предложил сократить финансирование государственной программы вооружений на 5% в течение ближайших 5 лет. Это предложение вызвано экономическими проблемами, возникшими на фоне пандемии.
Всего расходы на вооружение могут сократиться на 225 млрд рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Госпрограмма вооружений рассчитана до 2027 года. В рамках нее планируется работать над системой С-500, баллистическими ракетами «Сармат» и «Рубеж».
Также планируется провести разработку бронетехники на платформах «Армата» и «Бумеранг». Кроме того, в рамках реализации госпрограммы на вооружение поступят новейшие истребители и бомбардировщики, будут созданы крейсера и вертолетоносцы.
Каждый год на выполнение гособоронзаказа выделяется 1,5 трлн рублей. Уровень новейшего вооружения в армии России приближается к 60%. Сокращение денежных средств, выделяемых на реализацию программы, вызвано тяжелой экономической ситуацией в стране, отмечают эксперты.
Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что в США назвали российский «Буревестник» ужасающим оружием. В Штатах предлагают заключить с Россией соглашение об ограничении стратегического вооружения.
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Комментарии
Армия , Оружие , Григорий Березкин , Минфин
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