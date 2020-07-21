Парадный строй кораблей ТОФ формируют в бухте Золотой Рог 

Формирование парадного строя кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) для празднования Дня ВМФ России началось в акватории бухты Золотой Рог, сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) Николай Воскресенский

"Во Владивостоке в акватории бухты Золотой Рог началось формирование парадного строя кораблей ТОФ для празднования Дня Военно-морского флота России. Впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота парад в День ВМФ пройдёт не в Амурском заливе, а в главной бухте столицы Приморского края", — сообщил Воскресенский.

Он добавил, что первым место в парадном строю занял самый молодой корабль Тихоокеанского флота — корвет "Громкий". Его постановку на парадные бочки обеспечили три буксира отряда вспомогательных судов ТОФ. Всего в торжествах будет задействовано семь боевых кораблей.

"Возглавит строй флагман Тихоокеанского флота Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", место за ним в парадной линии займут большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", малый противолодочный корабль "Кореец", ракетный катер "Р-18", базовый тральщик "БТ-100" и дизельная подводная лодка", — говорится в сообщении. По информации ТОФ, формирование парадного строя кораблей во Владивостоке завершится 23 июля.

День Военно-морского флота (ВМФ) отмечается в России в последнее воскресенье июля. Ранее флот сообщал, что в этом году из-за карантинных мер военно-спортивный праздник с демонстрацией боевых возможностей сил флота и театрализованное представление не планируются, но пройдет парад кораблей.

Ранее парады в Золотом Роге не проводили из-за активного трафика гражданских судов, праздничные мероприятия в День ВМФ проходили в Амурском заливе. Исключение было сделано лишь в 2015 году для морского парада в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.